Anklam

Die Kanonenschläge und Pyroeffekte bei „Die Peene brennt“ in Anklam sind legendär. Die Erschütterungen sind zum Finale der Vorstellungen weit über den Peene hinaus zu hören. Hinter den Effekten steht Bühnenmeister Sebastian Haff. Seit heute muss man sagen „stand“ der Bühnenmeister. Denn der Mann mit dem Kopftuch im Haar verlässt die Vorpommersche Landesbühne Anklam und heuert seit Februar beim Friedrichstadtpalast in Berlin an. Der 34-Jährige tauscht somit vorpommersche Landidylle gegen den lauten Großstadttrubel ein. Beim Friedrichstadtpalast kümmert er sich um die Spezialeffekte.

„Natürlich ist mir die Entscheidung nicht leicht gefallen. Die Freunde und Kollegen werde ich hier vermissen. Aber diese Chance in Berlin muss man nutzen. So eine Möglichkeit ergibt sich nicht alle Tage“, sagt er. Vor elf Jahren begann der gebürtige Anklamer eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker bei der Vorpommerschen Landesbühne an. Mit den Jahren arbeitete er sich zum Bühnenmeister hoch. Erfahrung auf und nicht nur hinter der Bühne, hatte Sebastian Haff ebenso. „Ich war seit meinem zehnten Lebensjahr beim Fritz-Reuter-Ensemble in Anklam aktiv“, sagt er stolz. Deshalb musste er auch manchmal auf der Bühne ran, wenn es um Tanzeinlagen auf der Bühne geht. „Das hat mir großen Spaß gemacht, besonders in Anklam bei dem Open-Air-Spektakel“, sagt er.

War bei „Peene brennt“ für die Kanonenschläge zuständig: Bühnenmeister Sebastian Haff. Ab Februar heuert er beim Friedrichstadtpalast in Berlin an. Quelle: Martina Krüger

„Die Kanonenschlacht war eigentlich ziemlich losgelöst von der Inszenierung. Egal welche Gruppe gewinnt, es war immer ordentlich was los bei der Feuershow. Pro Show verpulverten wir etwa zwei bis drei Kilogramm Schwarzpulver. Hinzu kamen vier Liter Brennflüssigkeit und sechs Gasflaschen“, erklärt er.

Für ihn gibt es in Berlin zahlreiche Herausforderungen –eine neue Wohnung, neues Umfeld und neue Bekannte. „Ich habe eine schöne Wohnung im Stadtteil Tempelhof gefunden“, erzählt er. Über einen Freund, der auch in der Branche arbeitet, kam er an den Friedrichstadtpalast heran. „Er gab mir den Tipp, dass ich mich dort mal bewerben sollte“, sagt er. In Berlin warten insgesamt 300 Kollegen auf ihn, in Vorpommern hatte er 30 bis 40 Techniker an allen Häusern.

Auch in der Arbeitswelt ändert sich viel für ihn. „Bislang konnte ich alle Pyroeffekte nur bei Open-Air-Veranstaltungen zünden, jetzt findet alles drinnen statt. In Anklam und auf Usedom ging es darum, dass man äußere Einflüsse wie Wind und Wetter beachten muss, jetzt stehen Indoor-Effekte auf dem Plan. Das ist auch spannend. “, erklärt er.

Wenn Sebastian Haff im September wieder die Vorstellungen von „Die Peene brennt“ ansieht, dann nur als Zuschauer. „ Anklam war bislang mein Lebensmittelpunkt. Aber von Berlin nach Anklam ist es ja nicht so weit, um mal die Stadt zu besuchen“, sagt er. Auch das Theaterzelt „Chapeau Rouge“ in Heringsdorf gehörte zu seinem Arbeitsplatz.

Hannes Ewert