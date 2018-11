Ahlbeck

„Der schönste Tag meines Lebens ist morgen. Dann schaue ich in den Spiegel und merke, ich bin noch da. Und es wird erneut etwas auf mich warten, das ich erledigen kann.“ Die Worte von Dr. Helmhold Seidlein klingen fast ein bisschen pathetisch. Aber wer ein Blick auf seine Vita wirft, nimmt ihm jedes Wort ab. Der leitende Oberarzt der Rehaklinik in Ahlbeck hat sein Leben denen gewidmet, die ohne fremde Hilfe meist nicht zurecht kommen: Den Kranken, den Behinderten, den Schwachen. Jahrelang engagierte sich Seidlein neben seinem Beruf in diversen sozialen Organisationen.

Nun überreichte ihm die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die angemessene Ehrung für seine Tätigkeiten: das Bundesverdienstkreuz für besondere Leistungen auf ehrenamtlichem Gebiet. Für Seidlein war die Verleihung des Ordens im Schweriner Schloss eine „unerwartete Anerkennung meiner Fähigkeit, gemeinsam mit anderen und für andere etwas zu leisten“. Dass er nie nur auf sich gestellt war, wenn er den Menschen half, hebt er deutlich hervor: „Es geht nicht um mich als Person. Alleine kann man nichts bewirken“, ist sich der 72-Jährige sicher. Deshalb nehme er das Bundesverdienstkreuz vor allem als Repräsentant der vielen Ehrenamtler entgegen, die sich täglich für Menschen einsetzen, die nicht so viel Glück hatten wie er.

Viel Erfahrung als Arzt und ehrenamtlicher Helfer

„Ich hatte damals gute Voraussetzungen als Schüler und habe immer versucht, mein Wissen mit anderen zu teilen“, erinnert sich Seidlein. Von 1976 bis 1994 arbeitete er als Facharzt an der Universität Greifswald. Dann ging er als Chefarzt für Orthopädie in die Dünenwaldklinik nach Trassenheide. Bis 2011 blieb er dort, leitete danach vier Jahre lang verschiedene Kliniken in Deutschland, bis er seine aktuelle Stelle in Ahlbeck annahm. Nur seine Arbeit reichte dem mehrfachen Familienvater jedoch nie.

Seine Leidenschaft, anderen zu helfen, erwuchs in seiner Zeit als Oberarzt an der Uni Greifswald. Jeden Tag betreute er Kinder mit Behinderungen. Die orthopädische Fürsorge die er nach der Arbeit meist fünf bis sechs Stunden lang ausfüllte, führte ihm die Notwendigkeit freiwilliger Tätigkeiten vor Augen. Er begann sich dauerhaft für schwache und behinderte Menschen einzusetzen.

Seit 2001 unterstützt er als Mitglied den Sozialverband Deutschland, ist seit 2012 Landesvorsitzender und damit zugleich im Bundesvorstand vertreten. Zudem engagiert er sich als stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Deutsche Kinderhilfsstiftung, ist Stifter der „Preises für Solidarisches Handeln“ und Mitglied in der Arbeitsgruppe des Ministeriums für Arbeit und Soziales. Dort erarbeitet er Qualitätsstandards für die Pflege und die optimale Betreuung von Kranken.

Die Rente noch lange nicht in Sicht

Dass sein Privatleben in den vergangenen Jahrzehnten unter all diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten gelitten hat, glaubt Seidlein nicht. „Wenn ich es nicht in Einklang mit meiner Familie hätte bringen können, hätte ich all das nicht gemacht“, sagt er. Trotz Frau und Kindern fand der passionierte Arzt immer einen Weg, seine „Pflicht zu tun“, wie er es nennt. „Jeder von uns sollte seinen Beitrag leisten und aktiv anderen helfen. Der Staat kann nicht alles leisten, sonst wären wir nur Ameisen, die regiert werden“, ist Seidlein überzeugt.

In Rente zu gehen kommt für ihn noch lange nicht in Frage. „Der Soldat stirbt auf dem Schlachtfeld“, sagt er. Für die Zukunft wünscht er sich vor allem mehr Anerkennung für ehrenamtliche Helfer. „Das Verdienstkreuz macht auf unsere Arbeit aufmerksam. Ich hoffe, dass wir die Menschen dadurch inspirieren können, sich ebenfalls zu engagieren.“

Flemming Goldbecher