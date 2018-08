Zempin

Nicht die Bürger müssen zum Abgeordneten kommen, sondern der Abgeordnete zu den Bürgern. Das sagt Philipp Amthor, der für die Insel Usedom zuständige CDU-Bundestagsabgeordnete. Aus diesem Grund eröffnete er am Dienstag im Zempin im Hotel „Inselhof“ eine Außenstelle. Dort will er Bürger treffen und mit ihnen sprechen und ihnen so den weiten Weg in sein Wahlkreisbüro nach Anklam ersparen. Hotelier Krister Hennige hatte den Raum zur Verfügung gestellt.

Meerkatz Cornelia