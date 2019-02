Wolgast

Es ist eine unmissverständliche Botschaft: „Die Zukunft der Wolgaster Innenstadt steht auf dem Spiel!“ lautet der Aufruf, den Daniel Trebing im jüngsten Amtsboten an die Einwohner der Stadt Wolgast richtete. Die Bürger mögen ihm Ideen und Handlungsfelder für eine Belebung des Stadtkerns mitteilen und auch erklären, was sie selbst dafür tun würden. Der Appell sei nicht einfach verhallt. Fast 20 Zuschriften und auch mehrere E-Mails seien bei ihm eingegangen, bilanziert Trebing, der seit November als Innenstadtmanager in Wolgast tätig ist.

Der 30-jährige studierte Stadt- und Regionalplaner, der sein Büro im alten Rathaus hat, steht vor einer Herkulesaufgabe. Allein in der Langen Straße und in der Steinstraße stehen etwa 60 Prozent aller Ladenlokale leer. Schulen wurden aus dem Ortskern an den Stadtrand verlegt. Die Altstadt offeriert kaum Freizeitangebote. Mehrere Immobilien sind verwaist. Und: Auch 30 Jahre nach der Wende verfügt die Stadt noch immer über kein Leitbild.

Innenstadt-Entwicklungskonzept als Ziel

Trebing nutzte die ersten Monate seiner Tätigkeit, um Wolgast und seine Bewohner kennen zu lernen. „Ich war bei vielen Einwohnern, Geschäftsinhabern, bei Mitarbeitern der Verwaltung und stehe im engen Kontakt mit Mitgliedern des Handels- und Gewerbevereins“, berichtet er. Sein Ziel sei es, bis November 2019 für Wolgast ein Innenstadt-Entwicklungskonzept zu erstellen. Was nur möglich sei, „wenn ich mit aktiven Mitbürgern zusammenarbeite und Leitziele festlege“.

„Jeder Bürger, der nur meckert, ist auch ein bisschen schuld an der aktuellen Situation“, meint der aus Kassel stammende junge Mann. Daher wolle er an die im September 2016 von Postel-Chef Martin Schröter initiierten Altstadt-Foren anknüpfen und im März selbst Interessierte zu einem solchen Ideenaustausch einladen. „Im nächsten viertel Jahr soll es mehrere dieser Veranstaltungen geben. Am Ende stehen konkrete Leitlinien, die dann mit der Stadt umgesetzt werden. Dies fehlte bisher“, so Trebing.

Warnung vor „Donut-Effekt“

Die Nähe zu den Seebädern und die historische Altstadt bieten laut Trebing für eine touristische Vermarktung Wolgasts viele Möglichkeiten. Daher lehne er alles ab, was die Altstadt weiter schwächt. „Den geplanten Bau eines Rathauses außerhalb der früheren Stadtmauern sehe ich kritisch, obwohl ich weiß, dass die Verwaltung während der Sanierung des Technischen Rathauses irgendwo unterkommen muss“, so Trebing. Wie berichtet, prüft die Stadt den Bau eines neuen Verwaltungssitzes am Platz der Jugend. Auch der beabsichtigte Neubau eines Lidl-Marktes an der Chausseestraße/Ecke Saarstraße ist dem Manager ein Dorn im Auge. Er befürchte einen „Donut-Effekt“ und warnt: „Mit jedem Supermarkt außerhalb des Stadtkerns wird es für die Einzelhändler in der Altstadt schwerer, attraktive Angebote vorzuhalten und dauerhaft zu bestehen.“

Die Innenstadt von Wolgast: Viele Ladenlokale stehen leer. Quelle: Tilo Wallrodt

Ein kulturelles Netzwerk könne die Missstände in Alt-Wolgast lindern helfen. Der Manager plant eine „Offene Bühne“ für Hobbymusiker aus Wolgast und Umgebung. „Immer am Mittwochabend wird in einem leeren Ladenlokal locker musiziert, was bald zu einem festen Treffpunkt wird“, erläutert Trebing, der selbst seit 20 Jahren Gitarre spielt und mit gutem Beispiel voran gehen will. Gespräche mit potenziellen Mitstreitern und Eigentümern geeigneter Immobilien würden schon geführt.

Trebing will zudem andere Fachleute in seine Arbeit einbinden. Ab März erwartet er in seinem Büro Praktikanten und Studenten der Studienrichtung Tourismus der Uni Greifswald, die ihn unterstützen. „Und im Juli kommt eine Gruppe Studenten der Stadt- und Regionalplanung der Universität Kassel nach Wolgast.“ Die genaue Aufgabenstellung stehe bisher noch nicht fest. Aber die Stadt am Peenestrom bietet auch diesen jungen kreativen Geistern sicher ein lohnenswertes Betätigungsfeld.

Tom Schröter