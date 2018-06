Das Seepferdchen ist geschafft!

Toll gemacht: Ella und Konstantin, die beiden Fünfjährigen, stehen zusammen mit anderen Kindern ganz stolz am Beckenrand der Zinnowitzer Meerwasser-Schwimmhalle. Die Knirpse haben erfolgreich ihren Schwimmkurs beendet und das Seepferdchen-Abzeichen erhalten. Der achtjährige Jack hat sogar sein Schwimmabzeichen in Bronze erworben. Horst Brand vom Wolgaster Schwimmverein hat den Kindern das Schwimmen beigebracht. Er wirbt gerade in Kindertagesstätten und bei Eltern direkt, ihren Sprösslingen ebenfalls das Schwimmen beizubringen. In den Sommerferien bietet der Wolgaster Verein neue Kurse in Zinnowitz an. Infos dazu gibt es auf der Website www.wsv-baltic.de. „Wir sind hier am Wasser zu Hause, da ist es wichtig, dass Kinder schwimmen können“, sagt Horst Brand. FOTO:

CORNELIA MEERKATZ

OZ