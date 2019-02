Mellenthin

Ein 61 Jahre alter Mann und eine 56 Jahre Frau aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte müssen sich seit Sonntagabend wegen eines besonders schweren Fall vom Diebstahl verantworten. Wie die Polizei in Anklam am Montag mitteilte, wollten die beiden mehrere gusseiserne Zaunumrandungen und Pfähle des Mellenthiner Friedhofs stehlen. Zeugen beobachteten gegen 21 Uhr das abendliche Treiben des Duos auf dem Friedhof und sprachen sie darauf hin an- sie ergriffen die Flucht. Der Zeuge verständigte die Polizei in Heringsdorf und diese postierte einen Streifenwagen der GDE (Gemeinsame Diensteinheit aus Landes- und Bundespolizei sowie Zoll) an der Zecheriner Brücke, welches das Diebespaar abfing.

Der 61-Jährige war den Polizisten kein Unbekannter. Er trat bereits wegen mehrerer Delikte in Erscheinung. Nun werden auch Tatzusammenhänge zwischen anderen Diebstählen auf Stralsunder Friedhöfen geprüft. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam war noch in der Nacht vor Ort, um Spuren zu sichern.

Das Diebesduo verbrachte die Nacht in der Gewahrsamzelle, durfte das Heringsdorfer Revier allerdings am Morgen wieder verlassen. Es lagen keine weiteren Haftgründe vor. Nun wird gegen das Paar umfangreich ermittelt.

Der entstandene Schaden wird bislang mit 1000 Euro angegeben. Die Polizei bedankte sich in dem Zusammenhang bei den aufmerksamen Zeugen, die entscheidende Hinweise zur Ergreifung der Diebe geben konnten.

Hannes Ewert