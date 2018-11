Peenemünde

Am Mittwochmorgen nahm die Polizei in Peenemünde in der Fährstraße eine Anzeige wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls an einem Parkscheinautomat auf. Den bislang unbekannten Tätern gelang es nicht, an die Beute zu kommen. Der Schaden liegt bei 50 Euro.

Erfolg hatten unbekannte Diebe allerdings an zwei Parkscheinautomaten in Kienheide bei Karlshagen. Dort gelang der Zugriff bereits schon am Dienstag. Hier entwendeten sie Geld in unbekannter Höhe.

Hannes Ewert