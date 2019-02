Bansin

Gestern lief mit „Mutterliebe“ die 8. Folge des Usedom-Krimi in der ARD. Die neue Kommissarin Ellen Norgaard (gespielt von Rikke Lylloff) ermittelte zum dritten Mal auf der Insel. Alle drei bisherigen Folgen mit ihr sind nun in den vergangenen drei Wochen ausgestrahlt worden. Seit Dienstag laufen bereits die Dreharbeiten für einen neuen Fall. Wurde im November 2018 die 10. Folge des Usedom-Krimi produziert, entsteht derzeit die 9. Folge mit dem Titel „ Strandgut“.

Drehorte sind aktuell der Strand neben der Bansiner Seebrücke, ein Wohnhaus in Rankwitz und der Fährhafen Swinemünde. Bis 7. März dauern die Dreharbeiten auf Usedom, danach geht es nach Berlin, wo weitere zwei Wochen gearbeitet wird. Regie führt wie bereits bei den Folgen 1 (Mörderhus) und 4 (Nebelwand) Andreas Herzog. „Eine gewisse Kontinuität kann nicht schaden. Es ist schön, wenn jemand, der es ursprünglich aufgestellt hat, zurückkommt“, sagt dazu Produzent Tim Gehrke und fügt hinzu: „Frau Sass fühlt sich mit einer Kontinuität sehr wohl.“

Auch Regisseur Herzog schätzt es, auf ein eingespieltes Team zu stoßen. „Hier hat sich eine familiäre Situation ergeben. Es gibt kein großes Warmlaufen. Man sagt sich Hallo und es ist, als ob man sich gestern das letzte Mal gesehen hat. Es hilft, wenn man sich nicht neu kennenlernen muss. Das Finden der Rolle fällt weg“, erklärt Andreas Herzog.

Allerdings trifft das nicht auf die neue Hauptrolle von Kommissarin Norgaard zu. „Das ist jetzt eine besondere Aufgabe mit der neuen Figur“, gesteht er. So habe er sich anschauen müssen, wie seine Regie-Vorgänger die Figur aufgebaut bzw. weiterentwickelt haben. Denn Herzog ist nun für die neunte Folge verantwortlich, die zeitlich nach der zehnten Folge gedreht wird.

Diese beiden Episoden werden laut Produzent Gehrke im Doppelpack ausgestrahlt. Die Sendetermine sind indes noch offen. Das Besondere am Usedom-Krimi nach der Ära von Mutter Karin Lossow ( Katrin Sass) und der in Folge 6 ermordeten Tochter Julia Thiel ( Lisa Maria Potthoff) ist das Band, das sich zwischen den Hauptpersonen Ex-Staatsanwältin Lossow und Kommissarin Norgaard entwickelt. Denn die Nachfolgerin von Julia Thiel im Kommissariat Heringsdorf hat einen Bezug zur Insel. Mit ihrer Mutter lebte sie in ihrer Kindheit auf Usedom, bevor beide nach Dänemark zogen.

„Seit Anfang der 90er Jahre ist die Mutter verschollen. Ihr Verschwinden wird auf unterschiedliche Weise auftauchen. In der Folge ,Mutterliebe’ taucht eine Poilzeiakte auf, aus der deutlich wird, dass sie in den 90er Jahren nochmal auf Usedom gewesen ist“, erläutert der Produzent.

Die Suche nach ihr hat Ellen Norgaard zurück auf die Insel Usedom gebracht. Sie ist der neue rote Faden des Usedom-Krimis oder wie es Tim Gehrke ausdrückt: „Wir haben eine Horizontale und einen Cliffhanger zur nächsten Folge.“ Das soll den Zuschauer fesseln und motivieren, die nächste Folge anzuschauen, wie etwa in der US-Erfolgsserie „ House of Cards“.

Pudelwohl scheint sich die Hauptdarstellerin Katrin Sass zu fühlen, sowohl wenn sie auf Usedom drehen darf als auch in ihrer Rolle als Karin Lossow. Usedom bezeichnet sie nicht nur als zweite Heimat. „Ich bin aus Mecklenburg, ein Sprottenkopp“, sagt sie mit einem Lachen. Für sie gibt es nichts Schöneres, als „den Himmel, das Meer“ zu sehen. „Ich finde es so unglaublich schön, wenn du auf der Brücke (Seebrücke Bansin; d. Red.) drehst“, schwärmt sie.

Rund 130 Drehtage auf Usedom für Katrin Sass

Für sie sei es ein gewisser Luxus hier zu drehen und sie freut sich über so manches positive Feedback, wie kürzlich als ein Mann von der Insel auf sie zukam und sagte: „Vielen Dank, dass Sie Werbung für uns machen.“ Auch im Hotel erfahre sie viel Wohlwollen. Immerhin blickt sie nun schon auf rund 130 Drehtage auf Usedom zurück, wie Produzent Gehrke hochgerechnet hat.

Lobende Worte verlor Katrin Sass über das Berliner Autorenteam Scarlett Kleint, Alfred Roesler-Kleint und Michael Vershinin: „Ich fand es schön, dass man sich so viel Mühe gegeben hat, die Figur der Julia herauszuschreiben.“ Das sei nicht selbstverständlich. So langsam sich Lisa Maria Potthoff in der 6. Folge aus ihrer Rolle der Julia Thiel verabschieden konnte, so langsam wurde die Neue, Ellen Norgaard, eingeführt.

Für Katrin Sass erzählt der Usedom-Krimi „Geschichten, die zu mir gehören. Ich hätte keine Lust, irgendwelche Gruselgeschichten zu erzählen. Es soll das Meer plätschern und es sollen wunderbare Bilder zu sehen sein“.

Der Usedom-Krimi ist übrigens für den „Publikumspreis der Goldenen Kamera“ vornominiert worden. Insgesamt stehen 15 TV-Produktionen zur Auswahl, als beste Heimatserie gewählt zu werden. Die Online-Abstimmung läuft nur noch bis zum 1. März.

Unter https://vote.goldenekamera.de/ kann bis dahin jeder/jede, der/die den Usedom-Krimi gut findet, für ihn stimmen. Nach dem Stichtag werden die drei Serien mit den meisten Nennungen für die Live-Abstimmung nominiert, bei der die Zuschauer während der Show am 30. März, 20.15 Uhr, im ZDF über die Goldene Kamera für die „Beste Heimatserie“ entscheiden.

Dietmar Pühler