Heringsdorf

Das Radfahrkonzept für die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf soll in der Dezember-Sitzung des Tourismusausschusses vorgestellt werden. Darüber informierte am Dienstagabend Bauamtsleiter Andreas Hartwig. Vom Kreis wurde bereits im Vorfeld an die Gemeinde die Bitte herangetragen, über Radschnellwege in den Kaiserbädern nachzudenken. Dabei handelt es sich um Radverkehrsverbindungen, die direkt geführt und qualitativ hochwertig Wohn- und Gewerbegebiete beziehungsweise Stadtzentren verknüpfen. Ihr besonderes Merkmal ist die Möglichkeit einer gleich bleibenden Fahrgeschwindigkeit. Wie Hartwig weiter informierte, ist die Gemeinde nun Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern”.

Dass Radfahrer immer häufiger auf der Promenade der Kaiserbäder unterwegs sind, zeigt die Messstelle in Höhe „Ostende“ in Ahlbeck. Laut Kurdirektor Thomas Heilmann dürfte in diesem Jahr die 800 000-Marke geknackt werden. Das Gerät zählt die Radbewegungen in Richtung Swinemünde und Bansin.

Henrik Nitzsche