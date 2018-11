Zirchow

Böse, nächtliche Überraschung für Urlauber in Zirchow: Um kurz nach 3 Uhr in der Nacht zu Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsamen Zutritt zu ihrem Ferienhaus zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Urlauber von den Einbruchsgeräuschen geweckt. Als sie die Einbrecher sahen, ergriffen diese schnell die Flucht. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Hannes Ewert