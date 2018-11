Koserow

Böse Überraschung am Donnerstagmorgen für die Mitarbeiter von „Karls“ in Koserow. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zuvor unerlaubten Zutritt auf das Gelände und knackten mehrere Automaten. Sie plünderten das Geld und richteten auf dem Gelände viel Schaden an. Wie die Polizei mitteilt, wurde außerdem ein Flachbildschirm in einem Deko-Lastwagen gestohlen.

Zahlreiche Spielgeräte wurden aufgebrochen. Der Stehlschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit 5000 Euro angegeben. Der Sachschaden wird zunächst auch mit 5000 Euro angegeben. Der Kriminaldauerdienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Nach ersten Ermittlungen spielte sich die Tat zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 7 Uhr am Donnerstagmorgen ab.

Wer etwas zu dem Sachverhalt sagen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Heringsdorf unter 038378/2790 zu melden.

Hannes Ewert