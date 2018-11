Heringsdorf

Eine Lärmschutzverordnung für die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf? Diese Regelung über den Schutz vor Lärm brachte am Dienstagabend im Tourismusausschuss der Ahlbecker Dr. Rainer Sauerwein ein. Er könnte sich eine Lärmvermeidung in bestimmten Ruhezeiten in einer sogenannten Kurzone vorstellen. „Ich denke da an den Promenadenbereich mit den Hotels und Ferienwohnungen. Hier sollten besondere Lärmschutzauflagen gelten“, so Sauerwein während der Einwohnerfragestunde. Das Thema Lärm beschäftigte den Ausschuss bereits in der September-Sitzung. Damals gab es Kritik von Anwohnern nahe des Beachhotels „Kaiserstrand“ Bansin wegen Lärmbelästigungen durch Veranstaltungen auf dem Hotelvorplatz.

Für Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig ist das ein schwieriges Thema, „bei dem wir uns selbst im Weg stehen. Wir müssten den Wind regulieren und die Möwen einsperren. Rasenmähen im Bereich der Promenade wird auch schwierig. Was ist mit Veranstaltungen in den Kurmuscheln der Kaiserbäder?“, so Hartwig. Für Fritz Spalink (SPD), stellvertretender Ausschussvorsitzender, wäre so eine Lärmschutzverordnung sinnvoll. Spalink will deshalb in der nächsten Gemeindevertretersitzung einen Antrag für so eine Verordnung einbringen. „Die Idee mit einer Kurzone finde ich gut“, so der Gemeindevertreter.

„Hier müssen wir uns in einem rechtlich sicheren Rahmen bewegen. Das wird schwer, angesichts der aktuell vorliegenden Rechtssprechung im Zusammenhang mit dem Ostseebad Boltenhagen“, sagt Hartwig. Dort ging es um die Klage eines Anwohners bei Veranstaltungen auf der Promenade im Zusammenhang mit Schallschutz.

So eine Verordnung würde die kommunalen Veranstaltungen genauso betreffen, wie von Fremdfirmen, unterstrich Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann. „Wenn wir eine Lärmschutzverordnung auf den Weg bringen, müssen wir ein gutes Paket schnüren, um uns nicht selbst einen Strick zu drehen“, so Heilmann, der als Beispiel den Bolzplatz in Bansin nahe der hinteren Bergstraße anführte, der nach der Beschwerde eines Anliegers wegen Lärm geschlossen wurde.

Mit dem Thema sollen sich nun auch die anderen Ausschüsse der Gemeindevertretung beschäftigen. Andreas Hartwig hat sich für die Abarbeitung dieser Problematik aus Verwaltungssicht ein Zeitfenster von einem viertel Jahr gegeben.

Henrik Nitzsche