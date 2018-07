Usedom Kleptow/Insel Usedom - Elch „Pommes“: Er ist wieder da! Elchbulle von Usedom lebt nun auf Farm nahe Prenzlau / Er genießt Kraftfutter aus Stockholm

Dreimal am Tag bringt Thomas Golz die Besucher bei den Touren in seinem 35 Jahre alten Land Rover in die Gehege.