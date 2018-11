Quilitz

Ich bin gelernter Maurer, arbeite bei einem hiesigen Bauunternehmen und habe derzeit mit einem Kollegen an der Fertigstellung eines Wohnhauses in Warthe zu tun“, erzählt Eckhard Kutz aus dem Lieper Winkeldörfchen Quilitz. Der 51-jährige verheiratete Familienvater und Gattin Nicole sind mächtig stolz auf ihren Sohn Erik, der bei den Kickern von Grün-Weiß Usedom als Feldspieler dem runden Leder nachläuft. Der begeisterte OZ-Leser legt nicht viel wert auf weite Reisen. Statt in die weite Welt zu fliegen, bevorzugt er es lieber in Vorpommern zu bleiben. Er fühlt sich auf der Insel Usedom bestens aufgehoben, wo es Haus, Hof und Garten sowie seine zwei treuen bellenden Vierbeiner zu betreuen gilt. Er mag ausgedehnte Waldspaziergänge in der Umgebung sowie kross gebratenes Rumpsteak im heimischen Gasthof. Wenn das Wetter mitspielt und die Zeit es erlaubt, tourt er gern mit seiner 600-er Suzuki GX über die Straßen der Insel.

Henrik Nitzsche