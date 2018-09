Loddin

Bunt geschmückte Wagen und Traktoren, die schon viele Jahre auf den Buckel haben, konnten die vielen Schaulustigen am Samstag in Kölpinsee bestaunen. Punkt 11 Uhr setzte sich der Festumzug mit über 20 Fahrzeugen in Gang. Das Erntefest zählt zu den Höhepunkten in der Gemeinde.

Musikalisch gibt es am Nachmittag einen Auftritt von Ella Endlich und in den Abendstunden vom Robbie Williams Double. Auf dem traditionellen Fest werden auch volkstümliche Tänze und Blasmusik dargeboten. Organisiert wird das Fest von der Kurverwaltung und dem Heimatverein Loddin.

Neben dem vom Heimatverein liebevoll dekorierten Festplatz steht ein kostenfreier Parkplatz zur Verfügung, gerne kann aber auch ein Shuttle-Service zwischen 12 und 18 Uhr von Kölpinsee nach Loddin genutzt werden.

Nitzsche Henrik