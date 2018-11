Trassenheide/Holzwickede

Teresa Dieske, ehemalige Kurdirektorin von Trassenheide, gewann am Donnerstag den Publikumspreis beim Deutschen Tourismuspreis mit ihrem Projekt „deutschlandLiebe“. „Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung! Mit deutschlandLiebe, das wir erst im März dieses Jahres gestartet haben, direkt den Deutschen Tourismuspreis zu gewinnen, bedeutet uns sehr viel“, freuen sich die Urlaubsguru-Gründer Daniel Marx und Daniel Krahn zusammen mit ihrem Team.

Bei der Verleihung des Deutschen Tourismuspreises setzte sich die Urlaubsguru-Rubrik „deutschlandLiebe – dem Glück so nah“ gegenüber 81 anderen Bewerbern durch. Die ersten drei Plätze beim Tourismuspreis vergibt eine Jury, beim Publikumspreis konnten Fans ihren Favoriten wählen.

deutschlandLiebe hat sich es zu Herzen genommen, die Bundesrepublik in all seinen Schönheiten vorzustellen. Egal, ob die norddeutschen Inseln, die weiten Ebenen Brandenburgs, abwechslungsreiche Seenlandschaften in Mecklenburg oder die beeindruckenden Bergwelten in Süddeutschland.

2015 gewann die damals 26-Jährige den Talentwettbewerb „Top unter 30“ beim fvw Kongress als jüngste Kurdirektorin Deutschlands.

Mit viel Engagement zieht sie deutschlandLiebe auf. Im März 2018 ging die Rubrik online. Sie möchte ein Forward-Movement initiieren, den Begriff deutschlandLiebe positiv neu besetzen und den Blick auf die vielfältigen Regionen lenken. „Hier gibt es beeindruckende Naturlandschaften, historisch und kulturell bedeutsame Orte kombiniert mit einem hohen Qualitätsanspruch“, weiß Dieske.

Heute ist Dieskes „Baby“ ein Gewinner des diesjährigen Tourismuspreises! Der bundesweite Innovationspreis wird seit dem Jahr 2005 verliehen und ist eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Tourismusbranche.

Hannes Ewert