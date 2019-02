Benz

Eine unrühmliche Ehre hatte am Dienstagmorgen eine Urlauberin in der Gemeinde Benz auf der Insel Usedom. Sie war die erste Frau des Jahres, der ein Fahrradträger der Marke Thule gestohlen wurde. Wie die Polizei berichtet, liegt der entstandene Stehlschaden bei 400 Euro. Die Diebe machten sich auf einem Parkplatz vor einem Hotel an dem Träger zu schaffen. Im Vorjahr entstand durch den Diebstahl von Fahrrädern und Trägern ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro.

Hannes Ewert