Ahlbeck

Am Wochenende beschäftigte sich die Polizei auf der Insel Usedom –wiedermal –mit Diebstählen. Am Sonnabend wurde in der Ahlbecker Ritterstraße ein Fahrradträger der Marke Thule entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich auf 460 Euro. Am Sonntagmorgen fiel den Besitzern zweier Fahrräder auf, dass ihre Räder an der Promenade gestohlen wurden. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei. Hier entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Hannes Ewert