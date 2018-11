Heringsdorf

Auf der Insel Usedom erhielten am Donnerstag mehrere Einwohner Anrufe von angeblichen Polizisten. In allen Fällen fragten sie ab, welche Wertgegenstände sich in ihrem Haus befinden. „Es wurde angeblich eine Liste von Häusern gefunden, in denen in Zukunft eingebrochen werden soll. Um auf Nummer sicher zu gehen, will die angebliche Polizei fragen, was die Leute haben“, erklärt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg. Sie hat eine ganz einfache Empfehlung. „Einfach auflegen und die richtige Polizei informieren.“

Sie rät auch jüngeren Bürgern, ihre Eltern und Großeltern darüber aufzuklären. Die Polizei würde nie fragen, welche Wertgegenstände sich im Haus befinden.

Hannes Ewert