Koserow

Beim Anheizen eines Ofens bei „Karls“ in Koserow löste die Brandmeldeanlage des Hauses aus. Wie die Feuerwehr in Koserow auf Nachfrage informierte, war das Ofenholz offenbar zu nass und sorgte für jede Menge Qualm. Die Feuerwehren aus Zempin und Koserow rückten an, konnten aber wieder unverrichteter Dinge abrücken. Ein Schaden ist nicht entstanden. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort.

Hannes Ewert