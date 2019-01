Mölschow

Am Sonntagabend wurden drei Feuerwehren des Inselnordens alarmiert, da auf dem Plattenweg zwischen Mölschow und Karlshagen ein umgeknickter Baum brennt. „Wir nahmen bei unserem Eintreffen sofort die Brandbekämpfung mittels Schnellangriffseinrichtung auf. Gleichzeitig wurde der Baum in Teile zersägt, um so alle Brandnester löschen zu können“, erklärt die Feuerwehr Trassenheide. Während des Einsatzes wurde jedoch klar, dass das mitgeführte Wasser auf beiden Tragkraftspritzenfahrzeugen, in der Feuerwehrsprache auch TSF-W genannt, für ein endgültiges Ablöschen des Baumes nicht ausreichen würde. Somit wurde auch die Feuerwehr Karlshagen gerufen. Nach eineinhalb Stunden waren die Feuerwehren wieder einsatzbereit im Gerätehaus.

Hannes Ewert