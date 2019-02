Stolpe

„Wir sind jetzt schon mehr als vier Jahre auf Fördermittelsuche“, sagt Stolpes Bürgermeister Eckhard Schulz mit Blick auf das Schloss in seiner Gemeinde. Viele fragen sich inzwischen verwundert, ob und wann es mit der Sanierung des viel besuchten einstigen Grafensitzes auf Usedom weitergeht. „Aber andere Gemeinden warten ja oft noch viel länger auf die nötigen Gelder“, beschwichtigt Schulz allzu Ungeduldige. Den Mitgliedern des Schlossvereins ist vor allem an der Sanierung der Kaminhalle gelegen.

Am Montag haben die Stolper Gemeindevertreter die letzten drei Ingenieurverträge für die Schlosssanierung verabschiedet und damit, so die Hoffnung, den Fördermittelantrag endlich komplettiert. Er war mit immer neuen Nachforderungen wieder ins Haffdorf zurückgekommen. Ende der Woche soll der Antrag dem Bau- und Liegenschaftsamt des Kreises zur baufachlichen Prüfung vorgelegt werden. Dann hofft die Gemeinde, den Zuwendungsbescheid vom Landesförderinstitut bald in den Händen zu halten.

Anrücken werden die Handwerker allerdings erst nach der Saison 2019, weil man Besucher nicht auf einer Baustelle empfangen kann. Wie es hieß, wird für die vielen treuen Freunde des Schlosses bereits wieder ein anspruchsvolles Kulturprogramm für dieses Jahr vorbereitet.

Ingrid Nadler