Wolgast

„Ich würde gern ’Am Brunnen vor dem Tore’ singen“, meldet sich eine der Patientinnen der Tagesklinik im Krankenhaus Wolgast zu Wort. Promt geht ihr Wunsch in Erfüllung. Gemeinsam mit anderen Patienten, Mitarbeiterinnen der Tagesklinik und den Freiwilligen des Netzwerkes Regine Hildebrandt für Senioren und Behinderte stimmt sie das Volkslied an.

Der Leiter des Netzwerkes, Udo Gallmeister, ist zufrieden mit der Veranstaltung. Zusammen mit einigen Helferinnen der Organisation hat er ein Herbstfest für die Patienten der Tagesklinik organisiert. Es sind nicht so viele gekommen wie sonst. Gerade einmal sechs Leute nehmen am gedeckten Tisch in der zweiten Etage des Krankenhauses Platz. „Wie viele Patienten an unseren Veranstaltungen teilnehmen, ist jedes Mal unterschiedlich“, meint Gallmeister.

Die kleine Runde braucht anfangs ein wenig, um in Schwung zu kommen. Zu Kaffee und Kuchen läuft Musik von Roland Kaiser. Dann steht der erste Programmpunkt an: Ein Sektch, den Gallmeister persönlich zusammen mit einer Kollegin vorträgt. Das lustige Zwiegespräch kommt gut an, die Runde taut langsam auf. Dann wieder Roland Kaiser. Der zweite Kaffee wird serviert, dazu Rätselraten. Die Stimmung wird immer besser. Jetzt lesen die Patienten selbst alte deutsche Gedichte vor, die von zwei Krankenschwestern auf Zetteln vorbereitet wurden.

Und schließlich verteilen sie die Mappen mit den Volksliedern. „Bunt sind schon die Wälder“, „Ihr Blätter wollt ihr tanzen“ und andere Herbstlieder erfüllen den Raum. Im Anschluss ein weiterer Sketch und lächelnde Gesichter. Schließlich ist das Herbstfest vorbei. Seinen Zweck hat es erfüllt: „Wir wollen die Leute aus der Einsamkeit herausholen“, erklärt Gallmeister die Motivation hinter dem Einsatz für die Patienten des Tagesklinik. „Es sind meist Menschen, die niemanden mehr haben. Wir wollen für sie eine Gemeinschaft sein.“

Aus diesem Grund hat sich das Netzwerk am 30. September 2015 gegründet. Seitdem sind Gallmeister und seine engagierten Helferinnen jede Woche in zwei Gruppen im Einsatz. Eine Gruppe kümmert sich im Altenhilfezentrum in Wolgast um Patienten, die andere ist meist in der Tagesklinik unterwegs. Neben den wöchentlichen Veranstaltungen organisiert das Netzwerk auch gemeinschaftliche Ausflüge, wie zum Beispiel eine Rentnerfahrt nach Berlin. Die Kosten übernimmt jeder Gast selbstständig, Spenden für das Netzwerk gibt es keine. Die Nachfrage für die Fahrten ist hoch. „Meistens sind die Busse für unsere Ausflüge ruck-zuck voll“, erzählt Gallmeister.

Wer das Netzwerk Regine Hildebrandt für Senioren und Behinderte mit Engagement und Ideen unterstützen möchte, kann sich beim Leiter unter der Telefonnummer 03836/2040340 melden.

Flemming Goldbecher