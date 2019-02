Koserow

Wahrscheinlich führte Unaufmerksamkeit am Freitag gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall in Koserow. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 63 Jahre alte Urlauberin die Straßenseite vom Kaufhaus Stolz zum Netto-Markt wechseln. Offenbar übersah eine 67 Jahre alte Autofahrerin von der Insel Usedom die Frau und kollidierte mit ihr, als die vom Netto-Parkplatz kam und nach links in Richtung Kreisverkehr abbiegen wollte. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend medizinisch behandelt. Am Auto entstand kein Schaden.

Hannes Ewert