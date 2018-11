Neuendorf

Schluss, aus und vorbei. Nach fünf Jahren schließen Karsten Bauckhage und seine Ehefrau Anja Vormann aus Neuendorf ihr „Gnitzer Seelchen“. Das letzte Mal öffnen sie ihre Café nach Weihnachten und dem Jahreswechsel. Am 5. Januar wird der letzte Gast begrüßt. Beide werden der Insel Usedom den Rücken kehren und ziehen in die Hansestadt Greifswald. Was aus dem bei Urlaubern und Einheimischen beliebten Café wird, steht noch in den Sternen. Vielleicht ein anderes Café, eine Wohnung oder doch was ganz anderes. Ein paar Interessenten gibt es schon, die sich für das Landhaus, das Café und eine Ferienwohnung interessieren.

„Der Gedanke, das Café zu schließen – um dann nochmal völlig neu anzufangen – reifte auf einer großen Fahrradtour im Juni“, erzählt Karsten Bauckhage. Das Ehepaar liebt die Natur, die Radtouren und das Abenteuer, etwas Neues zu beginnen. Dass die beiden 50-Jährigen nicht bis zum Lebensende das Café betreiben, liest man eigentlich in den Zwischenzeilen ihrer Lebensläufe. Ein Souvenirgeschäft in den Kaiserbädern, dann wieder der Umzug nach Zinnowitz mit einem neuen Geschäft, dann das Gnitzer Seelchen in Neuendorf. Viele Jahre hat es das Paar nicht an einem Standort „ausgehalten“. Was die beiden nach der Zeit im Gnitzer Seelchen machen, wissen sie noch nicht. „Wir haben auf jeden Fall schon eine Wohnung in Greifswald und mehr Zeit für uns“, sagt er.

Vor 20 Jahren kamen Karsten Bauckhage und Anja Vormann aus der Nähe von Dortmund an die Ostsee. „Uns faszinierte diese Kombination aus Wald, Meer und Strand. Das ist einzigartig hier oben“, sagt er. Eigentlich sollte es erst nach Rügen gehen. Von Usedom hatten die gebürtigen Sauerländer vorher noch nicht viel gehört. Auch die Gemeinde Zinnowitz war ihnen überhaupt nicht geläufig. „Wir haben die Region echt lieb gewonnen, viele Freunde fürs Leben gefunden und eine schöne Zeit gehabt. Doch nun ist es wiedermal Zeit für einen Tapetenwechsel“, so Bauckhage. Die beiden verlassen Neuendorf mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Das Gnitzer Seelachen galt bei vielen Urlaubern zunächst als Geheimtipp unter Feinschmeckern, die Gästeanzahl stieg Sommer für Sommer. „Diese Dankbarkeit und so ein direktes Feedback der Gäste werde ich wohl nie wieder haben. Das war toll. Manchmal kamen die Urlauber erst zu uns, bevor sie in ihrer Ferienwohnung oder im Hotel eincheckten. Oder sie richteten ihren Urlaubsplan nach unseren Öffnungszeiten“, berichtet er stolz. Besonders die vielen handgemachten Produkte waren bei den Kunden beliebt. Am Tag verließen bis zu 30 Kuchenbleche und Torten die eigene Manufaktur.

Karsten Bauckhage war allerdings nicht nur Gastronom. Sein Name war bei vielen Behörden des Landkreises oder hiesiger Ämter auch dafür bekannt, dass es mal Reibereien gab. Unpünktlich Busse, keine vernünftigen Radwege und notwendige Straßensanierungen: Nicht überall machte sich der Selbständige mit solchen Themen Freunde. „Es lohnt sich zu streiten, wenn es zu einer guten Lösung für alle kommt“, erklärt er. Und in vielen Fällen fruchteten seine Vorschläge. Für einige Zeit saß er auch im Finanzausschuss des Landkreises als Stellvertreter. Doch zeitlich passte es nicht mehr in den Rahmen – auf der einen Seite das Geschäft und auf der anderen Seite die ehrenamtlichen Verpflichtungen.

Ab Januar möchte sich das Paar wieder mehr Zeit für das Leben nehmen. „Wir hatten vor Kurzem einen großen Grund zum Feiern. 30 Jahre ein Paar, 18 Jahre verheiratet, 20 Jahre Insel und fünf Jahre Gnitzer Seelchen. Mit knapp 50 Freunden haben wir gelacht und Spaß gehabt. In Zukunft möchten wir mehr Freundschaften pflegen, verreisen, andere Länder kennen lernen, Hobbys nachgehen oder auch mal malen. Neulich habe ich bei einem Kurs gemerkt, welche kleinen Talente noch in mir schlummern“, sagt er und lacht.

Hannes Ewert