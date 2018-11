Wolgast

“Jo reggelt“, ruft Janos Bereczki seinen Kunden zu, was ins Deutsche übersetzt „Guten Morgen“ bedeutet. Der 63-jährige gelernte Tief- und Hochbauer stammt aus der ungarischen Stadt Csorvas. Er kam zu DDR-Zeiten 1972 ins Land und lebt heute in Greifswald. Seit 1997 ist der Vater von zwei erwachsenen Kindern und dreifache Opa bei der Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern Greifswald tätig. „Seit 2004 arbeite ich als Entsorger auf dem Wertstoffhof in Wolgast“, sagt Janos, der bei Kunden, die ihre Abfälle nicht ordnungsgemäß in die dafür vorgesehenen Behältnisse entsorgen, schon mal etwas resoluter werden kann. „Im September habe ich meinen Sohn Christian auf der Insel Sylt besucht. Er arbeitet dort als Koch in der berühmten Sansibar“, erzählt Janos stolz. Neben eigenhändig zubereitetem ungarischen Gulasch mag er vor allem auch eine kräftige Hühnerbrühe, die sämtliche Lebensgeister nicht nur bei Erkältungen weckt.FOTO: PETER MACHULE

Peter Machule