Heringsdorf

Gut zwei Dutzend Heringsdorfer und Gäste von der Insel fanden sich am Mittwochabend in der Friedensstraße ein, um der am 13. Februar 1940 von hier deportierten jüdischen Mitbürger zu gedenken. Der neue Heringsdorfer Pastor Christian Pieritz hielt an den ehemaligen Wohnorten der Familien Saulmann und Pörutz kurze Gedenkreden, die durch Texte des Ortschronisten Heinrich Karstaedt ergänzt wurden.

Karstaedt hatte die Gedenkfeier vor vier Jahren ins Leben gerufen und das Schicksal der beiden jüdischen Familien aufgearbeitet. Unter den Teilnehmern waren unter anderem Heringsdorfs Bürgermeister Lars Petersen ( CDU) und der Vorsitzende der Insel-SPD, Falko Beitz. Beide legten weiße Rosen an den Stolpersteinen ab. Andere Besucher zündeten Grablichter an, die die Stolpersteine erleuchteten. „Es ist unsere Aufgabe, die Erinnerung an diesen grausamen industriellen Massenmord wachzuhalten“, schrieb dazu Falko Beitz auf seiner Facebook-Seite.

Dietmar Pühler