Kamminke

Ungewohnt rockige Klänge schallten am Sonntag zum Volkstrauertag über den Golm. Jugendliche der Schule am Stettiner Haff in Zirchow rappten und sangen selbstbewusst vor gut 100 Veranstaltungsgästen: „Unsere Zukunft! Wir entscheiden! Wir werden nicht für immer Kinder bleiben!“ Bewusst wurde die Kriegsgräberstätte für diese lautstarke Willensäußerung gewählt. Auf dem Golm fanden hunderte junge Menschen ihre letzte Ruhestätte, die ihr Leben im Zuge einer menschenverachtenden Diktatur verloren und die nicht darin geschult waren, eine selbstbestimmte, politische Meinung zu entwickeln. Einen vielschichtigen, kritischen und hinterfragenden Blick auf Geschichte und Gesellschaft zu wagen, das ist es, was der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit seiner internationalen Arbeit ermöglichen möchte. Der Verein setzt mit Veranstaltungen jedes Jahr Mitte November ein Zeichen für eine europäische Erinnerungskultur.

Der stellvertretende Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Bernd Schubert, sprach von der gesellschaftlichen Verpflichtung zum friedlichen Zusammenleben: „Der Volkstrauertag ist auch ein Tag der Mahnung, nie zu vergessen, wie zerbrechlich die Menschenwürde ist.“ Mit Gedanken zur tragischen Geschichte der letzten Jahrhunderte stellte Pastorin Annegret Möller-Titel von der evangelischen Kirchengemeinde Benz-Usedom die Ursachen von Krieg in den Mittelpunkt. Mit Blick auf den Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren endete, fragte sie: „Wie konnte es passieren, dass 1914 die Deutschen mit Begeisterung in den Krieg zogen und weltweit die Völker ihre Waffen erhoben und 4 Jahre lang gegeneinander kämpften?“ Um die Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft auch baulich in Erinnerung zu halten, ist der Volksbund bemüht, vorhandene Gedenkorte zu erhalten. Jüngst wurden auf der Kriegsgräberstätte Golm die Sanierungen am Rundbau abgeschlossen. Dadurch konnte der durch mehrfachen Diebstahl verloren gegangene Schriftzug im Innern des Denkmals mittels eines Betonspritzverfahrens wieder lesbar gemacht werden. Die grauen Buchstaben rufen aufs Neue in Erinnerung: „Dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint“.

Bettina Harz