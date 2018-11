Zinnowitz

Sie ist dem Leben an unserer Ostseeküste treu geblieben. Denn ihr Herz schlägt für den hohen Norden und das Meer. Das passt, denn Anna Eschenburg ist leidenschaftliche Fischesserin. Doch nicht immer lebte sie in Mecklenburg-Vorpommern. "Ich stamme aus der Hansestadt Rostock, bin gelernte Erzieherin, habe zwischenzeitlich in Bielefeld gelebt und bin vor drei Jahren ins Usedomer Ostseebad Zinnowitz gezogen", erzählt Anna Eschenburg. Seit einem Jahr arbeitet die 32-jährige sympathische Singlefrau als stellvertretende Leiterin in der Kindertagesstätte „Krümelkiste“ im Dörfchen Mölschow, in der gegenwärtig 25 Mädchen und Jungen aus den umliegenden Orten liebevoll betreut werden. Einmal in der Woche trifft sich Anna mit Gleichgesinnten vom Usedomer Kantatenchor. Zudem engagiert sie sich in der Gewerkschaft. Wenn es Geld und Zeit irgendwann in der Zukunft zulassen, möchte sie gern einmal Ägypten und die Republik Irland bereisen.

Peter Machule