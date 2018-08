Wolgast

Hunderte Abc-Schützen feierten am Sonnabend in Wolgast, auf der Insel Usedom und im Umland ihre Einschulung. In der alten Herzogstadt Wolgast wurden insgesamt 145 Mädchen und Jungen eingeschult. Die Klassenräume für die Erstklässler wurden liebevoll hergerichtet, Lehrer und das Hortpersonal freuen sich auf die wissbegierigen Schulanfänger. Überall gab es dazu Schulfeiern, die von den älteren Schülern kulturell ausgestaltet wurden. Anschließend erhielten die Mädchen und Jungen ihre prall gefüllten Schultüten, die den Beginn des neuen Lebensabschnittes als Schulkind verschönern sollen.

Neu im Stadtbild: Evangelische Schule

Ein ganz besonderes Fest war die Eröffnung der neuen Evangelischen Grundschule in Wolgast mit 20 Schülern. Während eines festlich-fröhlichen Gottesdienstes mit Bischof Hans-Jürgen Abromeit. Bürgermeister Stefan Weigler sieht in der neuen Schule eine Bereicherung für die Stadt. Die Evangelische Schule hat ihren Ursprung in einer starken Elterninitiative. Die Erstklässler werden zunächst in Räumen der Janusz-Korczak-Schule unterrichtet, in einigen Jahren wollen sie dann in die Schule Am Kirchplatz umziehen. Dieses Gebäude muss aber erst noch aufwändig saniert werden. Die Arbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen.

