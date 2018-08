Heringsdorf

In den kommenden drei Jahren will der Netzbetreiber Vodafone mehrere Millionen Euro in den Ausbau und die Erweiterung von Funkmasten auf der Insel Usedom investieren. Darüber informierte am Freitag das Unternehmen.

Usedom und und Sylt werden in Deutschland zu Modellregionen. Auch auf der Nordseeinsel kommt es in den Sommermonaten des Öfteren zu Funklöchern und zu Überlastungen. In einem leidenschaftlichen Apell richteten Amtsträger der Insel Usedom sowie Bürgermeister einen Brief an alle Netzbetreiber in Deutschland. Bei bestehenden Funkmasten auf Usedom soll nun die Kapazität erweitert werden.

Auch kleinere Orte des Hinterlandes, wie zum Beispiel im Lieper Winkel, sollen besser an das Mobilfunknetz angeschlossen werden. Damit ist es möglich, dass in kleineren Orten sogar LTE-Empfang möglich ist.

Hannes Ewert