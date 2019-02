Heringsdorf

Bäume therapieren und heilen – die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf hat mit Europas erstem Kur- und Heilwald einen Exportschlager gelandet. Der Forst im Kaiserbad dient vielen Kommunen als Vorbild, ihre Wälder als Gesundheitsstudio der Natur zu entwickeln. Nun wollen die Heringsdorfer einen drauf setzen: Auf Usedom soll der erste Kinderheilwald entstehen. Die Pläne wurden am Montagabend den Mitgliedern des Eigenbetriebsausschusses erstmals vorgestellt.

Die Kinderheilwaldstation soll auf der 187 Hektar großen Fläche des Kur- und Heilwaldes nahe der Heringsdorfer Grundschule entstehen. „Wir planen die einzelnen Stationen rund um den Steinernen Tisch“, sagt Karin Lehmann vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder. Sie war der Motor für die erste „grüne Apotheke“. Nun hat sie mit Blick auf die Kindergesundheit auch dieses Projekt initiiert. „Hinter uns liegt ein halbes Jahr vieler Gespräche mit Medizinern, Psychologen, Erziehern, Forstleuten und Planern“, sagt sie und verweist auf den jetzt veröffentlichten Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit. Für die Studie hat die Krankenkasse Versichertendaten von rund 19 000 Kindern in Mecklenburg-Vorpommern ausgewertet. Das Ergebnis ist alarmierend: Mehr als jedes dritte Kind ist körperlich chronisch krank. „Während Masern, Mumps oder Diphterie heute kaum noch ein Thema sind, haben Kinder schon im Kindergartenalter andere gesundheitliche Probleme, wie Übergewicht, Diabetes, Schlafstörungen, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Schmerzzustände sowie fein- und grobmotorische Probleme, die sich nicht wegimpfen lassen. Durch unsere digitalisierte und schnelllebige Zeit fällt dazu noch ein wertvoller Spannungslöser weg – die Bewegung“, so Karin Lehmann.

Deshalb soll der erste Kinderheilwald in mehrere Zonen eingeteilt werden – Ruhe, Bewegung, Sinneswahrnehmung, Kommunikation und Kreativität. Für die Inhalte hat sie mit Mario Poschadel vom Berliner Büro Stefan Wallmann einen Landschaftsarchitekten in den Wald geholt, der die Stationen auf Papier gebracht hat. Und so beispielsweise ein Baumstamm-Mikado, eine Nestschaukel, Sinneswand, Durchlaufelemente oder „Liegen im Moos“ entwickelt hat. „Von der Topografie eignet sich der Bereich um den Steinernen Tisch. Das Areal ist von der Straße in Richtung Gothen auch gut anfahrbar“, so Poschadel am Montagabend. „Der Bereich wird wie ein Zauberwald gestaltet. Es ist aber kein Kinderspielplatz“, beschreibt Karin Lehmann das Projekt, das rund 100 000 Euro kosten soll. Im Eigenbetrieb wird mit einer Landes-Förderung von maximal 85 Prozent gerechnet. Schon der Kur- und Heilwald wurde mit diesem Fördersatz vom Landwirtschaftsministerium bedacht.

Auf viel Bewegung und Koordination setzen die Macher. Bei „Hängen im Wald“ geht es um die Gleichgewichtsschulung, koordinative Übungen, Muskelzusammenspiel und -aufbau. Beim „Zielwerfen“ geht es um Konzentration sowie Koordination von Auge und Arm. Dazu soll es einen Balancebalken, eine Berg- und Tal-Treppe, Klanghölzer oder Steinklettern geben – alles im Design des Kur- und Heilwaldes. „Wir werden nur Naturmaterialien verwenden“, verspricht der Landschaftsarchitekt.

Bis April soll der Fördermittelantrag – vorausgesetzt die Gemeindevertreter setzen auch bei Kindergesundheit auf die Kraft des Waldes – eingereicht werden. „Bis Frühjahr 2020 könnten die Stationen errichtet sein“, sagt Karin Lehmann, die auch die Anregung von Gemeindevertreter Sven Brümmel aufgenommen hat. Er vermisst eine „Handy-Abladestation“. Und Ausschussvorsitzender Hans-Jürgen Merkle fragte nicht ganz ernst gemeint, wann man denn mit dem ersten „Senioren-Heilwald“ rechnen könnte. Mal abwarten!

Henrik Nitzsche