Wolgast

Am vergangenen Sonnabend heirateten Jana und Udo Lehmann im Wolgaster Standesamt. Er ist seit vielen Jahren ein aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Trassenheide. Nach der offiziellen Zeremonie, überraschten unter anderem die Kameraden aus Trassenheide das frisch vermählte Paar auf dem Rathausplatz. Natürlich mit einem echten Feuer, einem Schlauch und einigen Litern Wasser. Mit einer Kübelspritze pumpte Ehemann Udo Löschwasser zu seiner Frau an der Feuerschale. Gemeinschaftlich wurde der simulierte Brand unter Sirenengeheul erfolgreich gelöscht. Auch die OSTSEE-ZEITUNG wünscht dem Paar alles Gute für die Zukunft!

Tilo Wallrodt