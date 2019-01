Trassenheide

Am Dienstagabend wurde eine Änderung in der Kursatzung des Ostseebades beschlossen. Die Gemeindevertreter nickten einen Beschluss ab, wonach Besitzer von Hunden, die sich durch den Urlaub länger im Ort aufhalten, pro Jahr eine Gebühr von 14 Euro bezahlen müssen. „Normalerweise bezahlt der Gast für seinen Vierbeiner 50 Cent pro Tag. Diese Regelung gilt das komplette Jahr. Zugrunde liegt die Berechnung, dass sich Eigentümer von Ferienhäusern, Bungalows oder anderen Objekten etwa vier Wochen im Jahr im Ort aufhalten“, so Amtskämmerer Marco Biedenweg.

Hannes Ewert