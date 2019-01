Wolgast

Natürlich hat das Wolgaster Jugendhaus Peenebunker auch während der Winterferien geöffnet. Leiter Dr. René Börrnert und seine Mitstreiter haben, neben den üblichen Angeboten, weitere interessante Events in das Programm aufgenommen. Jeweils um 14 Uhr sind interessierte Kinder und Jugendliche in der Einrichtung am Paschenberg gerne gesehen.

Am 4. Februar steht ein Kochduell auf dem Plan, für den 6. Februar kann man sich zu einer Fahrt in die Schwimmhalle anmelden und am 8. Februar wird Kinderfasching gefeiert. Am 11. Februar flimmern DVD’s über die Kinoleinwand, am 13. Februar geht es auf zum Schlittschuhlaufen und eine Kinderschmink-Aktion startet am 15. Februar.

Auch außerhalb der Ferien ist das Jugendhaus ein Anziehungspunkt vieler Kinder und Jugendlicher aus Wolgast. Hier kann man unter anderem Billard und Tischkicker spielen, beim Malen seine Kreativität unter Beweis stellen, sich an der hauseigenen Bar stärken oder einfach so gemeinsam abhängen.

Besonders beliebt ist auch die von Fred Schernau und Andreas Keil betreute Musik- und Soundwerkstatt, in der junge Talente immer montags und mittwochs in die Geheimnisse des Schlagzeug- und Gitarrenspiels eingeweiht werden.

Tom Schröter