Heringsdorf

Das Verschwinden eines 10-jährigen Jungens löste am Montag in den Kaiserbädern einen großen Einsatz der Polizei aus. Wie ein Sprecher in Anklam am Dienstag informierte, trennten sich die Wege von dem Jungen, der Oma und der Mutter beim Spazieren am Strand.

„Wie Kinder halt so sind, laufen sie auch mal voraus. Aber irgendwann war der Abstand zu groß und das Kind war verschwinden“, sagte ein Polizeisprecher. Erst suchte die Familie auf eigene Faust, eine Stunde später schalteten sie die Polizei ein. „Kurz nach 15 Uhr erhielten wir die Nachricht, dass der Junge wieder an der Ferienwohnung in Ahlbeck angekommen ist“, so der Sprecher.

Auch die Bereitschaftspolizei war an der zweistündigen Suche nach dem kleinen Berliner beschäftigt.

Hannes Ewert