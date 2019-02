Ückeritz

Die wochenlange Vorbereitung hat sich ausgezahlt: gut gelaunte Zuschauer, zufriedene Gastgeber und eine volle Tanzfläche –beim Karneval in Ückeritz hatte wirklich jeder Besucher seinen Spaß. Am Freitag- und Samstagabend kamen laut Veranstalter rund 500 Zuschauer in die Ostseehalle, um gemeinsam die 56. Session der Karnavalisten zu feiern. Unter dem Motto „Auch Kolumbus war schon da –beim Karneval in Amerika“ nehmen die Männer und Frauen ihr Publikum auf eine unterhaltsame Reise in die USA.

Der Cowboyhut durfte ebenso nicht so fehlen wie eine Szene aus dem Wilden Westen. In der Büttenrede nahmen die Jecken –so wie eigentlich immer –die lokale Politik aufs Korn oder gingen auf weltpolitische Ereignisse ein. Auch der Elch, der im vergangenen Jahr durch den Ort spazierte, wurde thematisiert.

Zur Galerie Mehr als 500 Gäste kamen am Freitag und Sonnabend zu den Veranstaltungen der Karnevalisten in die Ostseehalle.

Hannes Ewert