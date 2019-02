Zinnowitz

SIE wird ER und Er wird SIE – der Rollentausch bringt Spaß wie nie!

Unter dem Motto „Sie wird er und er wird Sie“ feiern die Jecken des Carnevalsclub Zinnowitz e.V. den diesjährigen Karneval in seiner 34. Session. Alle Einheimischen, die Karnevalsvereine der Region und Urlauber sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit den Zinnowitzern den Fasching 2019 zu feiern. Am Montag beginnt der Kartenvorverkauf in der Zinnowitzer Kurverwaltung.

Die vier Karnevalstage starten in der Fritz –Sdunek-Halle am Freitag, 1.März 2019 um 14.11 Uhr mit dem Ball der reiferen Jugend. Die Gäste erwartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm bei Kaffee, Kuchen und Tanzmusik. Alle Senioren aus Nah und Fern sind hierzu besonders herzlich eingeladen.

Einen Tag danach marschieren dann die Jecken um 20.11 Uhr mit ihrer Hymne zum großen Samstagsball in die „Narrenia Zinnonia“ ein. An dieser Stelle sei verraten – der Mittelpunkt des diesjährigen Programms dreht sich um „D A S“ große Jubiläum von Zinnonia in 2019, natürlich alles unter dem Karnevalsmotto „ Rollentausch“. Und falls sich jetzt der eine oder andere fragt – was für ein Jubiläum? Die Auflösung gibt es beim Zinnowitzer Karneval.

Am Sonntag geht es um 15.11 Uhr mit dem großen Kinderfasching weiter. Hier können sich die Kleinen bei Musik, Spaß und Spiel austoben, bevor mit dem beliebten Rosenmontagsball am 4.März um 20.11 Uhr die traditionsreiche, bunte Faschingszeit in Zinnowitz zu Ende geht.

Der Kartenvorverkauf für den Zinnowitzer Samstagsball beginnt ab Montag in der Kurverwaltung Zinnowitz. Für alle anderen Veranstaltungen erhalten die Besucher die Tickets vor der jeweiligen Veranstaltung an der Abendkasse.

Hannes Ewert