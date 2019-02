Buddenhagen

Eigentlich wollte die Berliner Theophanu gGmbH bereits in diesem Frühjahr ihre neue Natur-Kindertagesstätte in Buddenhagen eröffnen. Doch auf dem 7500 Quadratmeter großen Grundstück an der Wahlendower Straße hat sich seit dem im Oktober 2018 erfolgten Baustart kaum etwas getan und vom geplanten Niedrigenergiehaus der schwedischen Firma Aladomo ist bisher noch gar nichts zu sehen.

Marén Dunzik (40) aus Buddenhagen, die das Projekt betreut und die Kita später auch leiten wird, erklärt die Ursache der Verzögerung. Demnach liege zwar die Baugenehmigung für die insgesamt 1,7 Millionen Euro teure Kita seit Mitte 2018 vor. Teil der Finanzierung sei jedoch ein vom Landkreis Vorpommern-Greifswald bewilligter Zuschuss von Landesmitteln in Höhe von 653000 Euro. Bedingung für die Ausreichung dieser Fördermittel ist unter anderem eine vom landeseigenen Betrieb für Bau und Liegenschaften ( BBL) in Rostock vorzunehmende baufachliche Prüfung des Vorhabens. Diese sei seit 2018 im Gange und verzögerte sich wegen Erkrankung eines wichtigen Mitarbeiters.

„Was wir brauchen, ist ein abschließender Bescheid über diese Prüfung“, sagt Marén Dunzik. „Die Zeit verrinnt und wir müssen den Bauplan immer wieder anpassen“, erklärt die Buddenhägenerin das Dilemma. Nun habe sie die Auskunft erhalten, dass der Bescheid bis Mitte Februar vorliegen werde. „Unsere aktuelle Planung sieht daher vor, dass die Baustelle ab dem 13. Februar wieder besetzt ist“, so Marén Dunzik, die „allen Interessenten und Unterstützern der Kita für ihren langen Atem danken“ möchte.

Die eigentliche Errichtung der Natur-Kita mit dem Namen „barfuß & gemüse“ werde vergleichsweise wenig Zeit beanspruchen. Die Einweihung sei nunmehr für Mai/Juni 2019 vorgesehen. Perspektivisch sollen in der Einrichtung 42 Mädchen und Jungen – zwölf Kinder von null bis drei Jahre und 30 Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt – von sechs bis sieben Fachkräften betreut werden. Die Nachfrage sei groß; etwa die Hälfte aller Plätze, so heißt es, sei bereits jetzt belegt.

Etwas Geduld ist allerdings auch dann noch nötig, wenn der BBL seine Prüfung erledigt hat. Denn: „Nachdem dem Landkreis die Prüfergebnisse vorliegen, werden die Unterlagen baldig an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock gesendet“, informiert Landkreis-Sprecherin Anke Radlof. „Die Prüfung im Lagus erfolgt in der Regel auch sehr zeitnah. Wenn die dortige Prüfung keine weiteren Unterlagen oder gravierende Abweichungen in der Höhe der Fördermittel ergibt, wird der Landkreis sofort einen Bewilligungsbescheid erlassen, um das Bauvorhaben nicht zu verzögern.“

Das Lagus, so teilt dessen Sprecherin Anja Neutzling mit, kenne das Buddenhägener Vorhaben bereits aus der im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“ erstellten Prioritätenliste, die laut Neutzling „vom Jugendhilfeausschuss des Landkreises bestätigt wurde und in unserer Behörde vorliegt“.

Der Träger der Kita, die Theophanu gGmbh, ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und Mitglied beim Caritasverband für das Erzbistum Berlin. Und der Name der Einrichtung ist nicht ohne Grund gewählt: In dem Haus, das ein flexibles Raumkonzept auszeichnen wird, sollen die Kinder zahlreiche Möglichkeiten vorfinden, sich kreativ mit dem Thema Natur auseinander zu setzen. Tiere, eine Streuobstwiese, viel Aufenthalt im Freien, eine Bastelwerkstatt, das Heranführen an alte Handwerkstechniken und vieles mehr sollen zum Kita-Alltag gehören. Interessierte Eltern können sich gern bei Marén Dunzig melden (Tel. 01 62/7 61 11 65).

Für die Löschwasserversorgung der neuen Kita ist wiederum die Stadt Wolgast verantwortlich, wie Bürgermeister Stefan Weigler bestätigt: „Wir stellen als Kommune sicher, dass der Brandschutz gewährleistet ist.“

Tom Schröter