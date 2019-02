Ahlbeck

Über kaum ein anderes Bauprojekt in der Gemeinde wurde schon so viel geredet und geschrieben, wie über den geplanten Kreisel am Verkehrsknotenpunkt der Landesstraße 266 und der Swinemünder Chaussee (bei Rewe) in Ahlbeck. Passiert ist noch nichts. Bereits vor acht Jahren hatte die Gemeinde eine Vereinbarung mit dem Straßenbauamt in Stralsund geschlossen, an dem Knoten einen Kreisel zu bauen, weil es in den Sommermonaten in Richtung Ahlbeck dort regelmäßig zu kilometerlangen Rückstaus ins Usedomer Achterland kommt. Der Gemeindevertreterbeschluss zum Kreiselbau datiert bereits vom Oktober 2010.

Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig hält sich zurück, wenn er auf das Thema angesprochen wird. „Zum Baubeginn werde ich nichts mehr sagen. Ich habe mir so oft den Mund verbrannt“, antwortete er auf die Frage von Hans-Jürgen Merkle (BI), der in der jüngsten Gemeindevertretersitzung an einen von der Verwaltung verkündeten Termin des Baubeginns „März 2018“ erinnerte. Merkle legte nach: „Stimmt es, dass dem Straßenbauamt erst jetzt aufgefallen ist, dass man für das Bauprojekt noch nicht mal alle notwendigen Grundstücke erworben hat? Das ist grotesk, wie wir hier veralbert werden. So sieht also die Unterstützung von Minister Pegel aus, die Verkehrsprobleme auf Usedom zu lösen. Dem Straßenbauamt lässt man alles durchgehen. Das ist ein Staat im Staat.“

Dass in Ahlbeck im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Grunderwerbsverhandlungen laufen, das bestätigt Jens Krage, Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz, auf Nachfrage. „Es geht dabei um Flächen des angrenzenden Discounters. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das zügig gelöst bekommen“, sagt Krage. Zügig heißt für ihn noch in diesem Jahr, denn im Herbst soll laut Krage die Baumaßnahme bereits beginnen. Aber nicht für den sehnlichst erhofften Kreisel, der erst im zweiten Bauabschnitt in den Jahren 2021 und 2022 realisiert werden soll. „Im ersten Bauabschnitt wollen wir die Ortsdurchfahrt Ahlbeck von Höhe Schulstraße bis zur Bahnhofstraße (Kreuzungsbereich Schule/Bahnhof) erneuern“, so Krage. Zum grundhaften Ausbau der Straße inklusive der darunterliegenden Schichten kommen auch die Nebenanlagen, wie Rad- und Gehweg, Beleuchtung sowie die vorhandenen Leitungen. „Wie wir die Umleitungsstrecke gestalten, steht noch nicht fest“, so der Amtsleiter. Rund 950 000 Euro sind dafür eingeplant. „Bis 2020 wird sich das hinziehen, weil wir laut der Ferienreiseverordnung des Bundes nur im Frühjahr und im späten Herbst bauen dürfen.“

Für rund 1,1 Millionen Euro soll der zweite Bauabschnitt auf der Swinemünder Chaussee von Höhe Bahnhofstraße bis zum Bahnübergang in Richtung Korswandt saniert werden. „Das schließt auch den Bau des Kreisverkehrs ein“, so Krage, der die Verärgerung im Heringsdorfer Gemeinderat nachvollziehen kann.

Auch Bauamtsleiter Hartwig ist unzufrieden über die Straßenbaubehörde, die für die Bundes- und Landesstraßen im Bereich der Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte zuständig ist. „Dass mit den noch fehlenden Grundstücken hätte man wohl sehen müssen“, so Hartwig. Die Gemeinde habe ihre Hausaufgaben erledigt. Im jetzt beschlossenen Etat sind 450 000 Euro für den Ausbau des Knotens L 266 eingeplant. An den Baukosten muss sich auch die Kommune beteiligen, weil es sich teilweise um eine Gemeindestraße handelt. „Auch in den nächsten Jahren wird diese Baumaßnahme im Haushalt berücksichtigt“, kündigt Hartwig an. Mit dem Einbau des neuen Regenwasserhauptsammlers in Ahlbeck sei inzwischen auch dieses Problem gelöst.

Henrik Nitzsche