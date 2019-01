Karlshagen

Sich bewegen, Gemeinschaft erleben und für eine gute Sache Geld spenden: Am Sonntag folgten 45 Männer und Frauen dem Aufruf der Usedomer Laufmützen und kamen nach Karlshagen. Doch sie liefen nicht nur am Strand entlang, um ihre Kilometer abzuspulen, sondern sammelten während des Laufens noch liegengebliebenen Müll auf. Mehrere volle Tüten Müll kamen am Ende zusammen. Das eigentliche Ziel des monatlichen Lauftreffs ist es, Spendengelder für den Kinderhospizdienst „Leuchtturm“ in Greifswald zu sammeln. Wie Organisatorin Christina Kämmerer mitteilt, landeten am Ende des Laufes 339,50 Euro in der Spendenbox. Sie dankt allen, die daran teilgenommen haben.

Auch beim Winterstrandkorbfest und der Strandkorb-Weltmeisterschaft in Ahlbeck wurde Geld für den Kinderhospizdienst gesammelt. „Mehr als 1000 Euro kamen durch den Verkauf von Getränken zusammen“, so Kämmerer.

Hannes Ewert