Trassenheide

Am Sonntag gehen die Usedomer Laufmützen wieder auf ihre nächste Runde. Dieses Mal findet der Charity-Lauf in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung statt. Der November Run beginnt am Sonntag um 15 Uhr an der Kurverwaltung. Die Veranstalter laden alle ein, die Lust am Laufen haben und gerne unterwegs sind. „Genießen Sie mit den Laufmützen-Usedom und allen, die Lust auf Bewegung haben, den Wald- und Wiesenlauf“, heißt es von der Kurverwaltung. Die Läufer gehen auf eine 7,4 Kilometer lange Strecke. Für die Walker steht eine 4,8 Kilometer lange Distanz auf dem Programm.

Mit der freiwilligen Startgeldspende unterstützen die Läufer und Walker die Arbeit des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes „Leuchtturm“ e.V. in Greifswald.

Hannes Ewert