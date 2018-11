Wolgast

Am Dienstagabend verursachte ein 37 Jahre alter Mann einen Verkehrsunfall mit 1,24 Promille Atemalkohol. Wie die Polizei in Anklam mitteilte, touchierte er in der Makarenkostraße mit seinem Peugeot beim Rückwärtsfahren einen anderen Opel. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch aus Richtung des 37-Jährigen, woraufhin ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholvortest einen Wert von 1,24 Promille ergab.

Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an, welche im Krankenhaus durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde der Führerschein des Wolgasters sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren muss er mit einem Strafverfahren rechnen.

Hannes Ewert