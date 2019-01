Zinnowitz

Für einen 62 Jahre alten Mann endete der Samstagabend auf dem Polizeirevier in Wolgast. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde der Wolgaster in Zinnowitz von den Polizeibeamten angehalten und musste in ein Atemalkoholmessgerät pusten. Ergebnis: 0,94 Promille. Er musste mit auf das Revier, weil noch eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt werden musste. Hier lag der Wert „nur“ noch bei 0,88 Promille. Nun muss er unter anderem mit einer Geldstrafe von 500 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Hannes Ewert