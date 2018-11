Anklam

Stochastik, Arithmetik und Geometrie, addieren und subtrahieren, logisches Denken und natürlich Zahlen, Zahlen, Zahlen – was für viele wie ein Albtraum klingt, ist für die Teilnehmer der 58. Kreismathematikolympiade des Landkreises Vorpommern-Greifswald so etwas wie ein Hobby. „Knobeln macht mir Spaß“, sagt Thorben Dünow von der Freien Schule Zinnowitz. Der 15-Jährige ist bereits zum sechsten Mal bei der Olympiade dabei. Mit seinen Leistungen in diesem Jahr ist er zufrieden. Wie alle anderen Schüler qualifizierte er sich in der ersten Runde an seiner Schule in Zinnowitz.

Die zweite Runde in Anklam hatte es in sich: Während die Klassen drei bis sechs etwa drei Stunden Arbeitszeit für 5 Aufgaben zur Verfügung hatten, mussten die Klassen sieben bis 12 vier Aufgaben in fünf Stunden lösen. „Alle, die in die zweite Runde kommen, sind schon recht begabt“, meint Schuldirektor Mathias Ruta. So wie Schüler Dünow. In den vergangenen zwei Jahren schaffte er es bis zur Landesolympiade in Greifswald, wo er 2017 sogar den dritten Platz erreichte. Wäre er noch ein bisschen besser gewesen, hätte er sich im bundesweiten Wettbewerb mit den besten Rechenkönigen aus ganz Deutschland messen können.

„Da wäre ich gern mal dabei, einfach um zu sehen, wie es dort ist“, erzählt Dünow. Dass er auf diesem Niveau jedoch noch mithalten könnte, bezweifelt der Schüler: „Wahrscheinlich sind die Aufgaben dort schon zu schwierig.“ Zumal auch die Kreisebene ihren Reiz hat. Die Sieger erhalten Gutscheine, Süßigkeiten oder kleinere Geldgeschenke, hauptsächlich gesponsert von der Sparkasse Vorpommern. „Außerdem ist es eine schöne Abwechslung vom Schulalltag“, so Dünow.

Das findet auch Juliane Ganzow. Die Achtklässlerin aus Zinnowitz war zum fünften Mal dabei. Zwar glaubt sie, dass ihr die ersten beiden Rechenaufgaben nicht so gut gelungen sind, aber Spaß hat es ihr dennoch gemacht. „Ich rechne lieber hier, als einen Tag in die Schule zu gehen“, gibt die Schülerin zu. „Trotzdem ist es eine gewisse Selbstbestätigung, die man bei der Olympiade erhält.“ Ähnlich wie Schulkamerad Dünow sei sich die 14-Jährige noch nicht sicher, was sie später einmal machen möchte und ob die Mathematik dabei eine Rolle spielen wird.

Für Schulleiter Ruta ist es aber schon ein Erfolg, dass sich überhaupt Schüler für das Fach interessieren und mit Begeisterung jedes Jahr wieder bei der Kreismathematikolympiade dabei sind. Etwa 180 Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis knobelten dieses Mal um die Wette. Bereits zum 19. Mal ist das Lilienthal-Gymansium der Ausrichter. Neben Schülern aus Anklam, Wolgast, Zinnowitz, Ückeritz und Ahlbeck waren auch acht Mathe-Asse aus dem Lyzeum in Swinemünde dabei.

Benachteiligt wird bei diesen Wettbewerben niemand. „Die Erstellung der Matheolympiade ist zentral geregelt. Jeder Teilnehmer in ganz Deutschland muss die gleichen Aufgaben rechnen“, stellt Ruta klar. Man könne sich jedoch auf die Veranstaltung vorbereiten. Im Internet finden interessierten Schüler ähnliche Knobelrätsel, wie die in der Olympiade. „Einige nutzen dieses Angebot in ihrer Freizeit. Das macht ihnen einfach großen Spaß“, so der Direktor.

Für ihn ist der Wettbewerb jedes Jahr ein wichtiges Ereignis, um Talente zu fördern und möglicherweise Qualifikationen zu erkennen, die bei der Berufsorientierung helfen können. „Mathe braucht man überall“, ist sich Ruta sicher. „Ich wäre nicht traurig darüber, wenn sich durch die Olympiade der ein oder andere entscheiden würde, Lehrer zu werden.“

