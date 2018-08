Usedom Wolgast - Mehr Hilfe für Menschen mit Suchterkrankungen Neue Anlaufstelle der SBH Nord am Fischmarkt in Wolgast

SBH-Nord Geschäftsführer Wilfried Göbel und Diplom-Psychologin Michaela Heutmann vor ihrem neuen Domizil am Fischmarkt in Wolgast. Quelle: Foto: He