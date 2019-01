Mölschow

Wo sollen die Kleinen der „ Krümelkiste“ in Mölschow hin? Diese Frage stellen sich Gemeinde, Amt und Träger der Kindertagesstätte seit einiger Zeit. Eine Antwort gibt es noch nicht. „Wir haben viel Zeit verschenkt und stehen wie vor drei Jahren da“, sagt Malte Hamann, Leiter der Mölschower Kindertagesstätte, verärgert. Die Einrichtung im Stadtweg, die vom Kreisverband Ostvorpommern der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) betrieben wird, sollte eigentlich im vergangenen Jahr in das Gutshaus auf dem Gelände des Kulturhofes umziehen. Mehr Platz, mehr Räume, mehr Kinder – so lautete das Motto. Hinter der Absichtserklärung stehen zwei Beschlüsse der Gemeindevertretung, der feste Wille des Kita-Betreibers und Planungskosten. Für den Umbau des Gutshauses zur Kita waren rund 600 000 Euro eingeplant. Fördergeld sollte aus Schwerin fließen.

Nun die Rolle rückwärts: „Wir sind nicht weitergekommen. Der Umbau würde zu teuer werden“, sagt Mölschows Bürgermeister Roland Meyer. Stattdessen werde nun ein Neubau favorisiert. „Wir sind jetzt auf der Suche nach einem passenden Standort“, bestätigt die Verwaltungschefin des Nordamtes, Kerstin Teske. Eine Sanierung der Einrichtung auf der jetzigen Fläche sei aus Platzgründen kaum möglich.

Der gelbe Flachbau hinter dem Gemeindebüro ist inzwischen an seine Kapazitätsgrenze gestoßen. Selbst mit dem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten einstigen Versammlungsraum (brachte zusätzlich Schlafraum und Gruppenraum) sowie kleineren Umbauarbeiten genüge die Einrichtung langfristig nicht mehr den Anforderungen des Gesetzgebers. „Die Sanitärräume sind zu klein, die Wege zu lang, der ganze Bau ist ungünstig geschnitten“, sagt Kita-Leiter Hamann, der gegenwärtig 27 Kinder in der Einrichtung hat. Bis Ende des Jahres gelte für die Betriebserlaubnis eine Ausnahmegenehmigung. Hamann betont aber: „Die Gefahr einer Schließung gibt es nicht. Wir wollen die Kita in Mölschow auf jeden Fall erhalten.“ Um künftig noch attraktiver für Eltern zu sein, wurden zu Jahresbeginn die Öffnungszeiten verändert. „Wir haben jetzt von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Zwischen 17 und 18 Uhr nach Absprache“, so Hamann, der damit auf die Wünsche vieler Eltern reagiert. Vorher war die Einrichtung von 6.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Der Elternrat der Kita habe jetzt angekündigt, mit einem offenen Brief an die Gemeinde für den Erhalt in Mölschow zu werben. „Das wir gegenwärtig keine optimalen Bedingungen haben, wissen wir. Entscheidend ist, dass die Kita in Mölschow bleibt“, sagt Julia Heiden, Vorsitzende des Elternrats. Neubau oder Sanierung – „wichtig ist doch, dass die Kita moderner wird und eine Perspektive hat. Wir werden den Entscheidungsprozess begleiten“, kündigt die Mahlzowerin an.

Dass das Gutshaus als neues Kita-Domizil vom Tisch ist, will AWO-Geschäftsführer Carsten Jahnke auf Nachfrage aber nicht bestätigen. Er gibt sich wortkarg: „Es ist ein schwebendes Verfahren. Wir sind dabei, eine Lösung zu finden. Wir wollen den Fortbestand der Kita sichern.“

Für 450 000 Euro ist das Grundstück mit dem Gutshaus gegenwärtig zu haben. Auf der Homepage des Amtes Usedom Nord ist das Areal zum Verkauf ausgeschrieben. Seit 2016 steht das Gebäude leer. Damals hatte die Gemeinde Mölschow den Pachtvertrag für das Gutshaus mit der Regionalgesellschaft Usedom-Peene (ReGe) gekündigt.

Ein möglicher Käufer der Immobilie wäre Frank Römer, Inhaber des Hotels „Seeklause“ in Trassenheide. Er bestätigte gegenüber der OZ sein Interesse. Römer hatte im vergangenen Jahr die benachbarte alte Gutsanlage in Mölschow für knapp eine halbe Million Euro bei einer öffentlichen Versteigerung mit Hilfe der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG erworben. In dem Objekt sollten Unterkünfte für Mitarbeiter und Auszubildende des Hotels entstehen. „Das Gutshaus würde da sehr gut in unser Konzept passen“, sagt Römer.

Henrik Nitzsche