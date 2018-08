Peenemünde

Er war 20 Jahre alt, als er mit seiner „Halifax“ die todbringende Fracht nach Peenemünde brachte. In der Nacht vom 17. zum 18. August 1943 nahmen fast 600 Bomber der Royal Air Force Kurs auf den Inselnorden. Am Steuer einer Maschine saß Sergeant George C. Dunn. Der 95-Jährige kehrte jetzt zurück.

Bomberpilot Sergeant George C. Dunn (Mitte) vor dem Abflug mit der Besatzung der britischen Halifax.

„Ich wusste, dass es ein besonderer Flug war und es auch viele zivile Opfer gegeben hat. Deshalb wollte ich wiederkommen, um ihnen allen zu gedenken“, sagt der Brite bei seinem Besuch am Montag im Inselnorden. Er besichtigte das Historisch-Technische Museum sowie mehrere Stationen der Denkmallandschaft.

Nitzsche Henrik