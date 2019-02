Peenemünde

Wernher von Braun – war er ein Held der Raumfahrt oder ein Kriegsverbrecher? Diese Frage wird sehr oft gestellt, wenn es um einen Mann geht, der unbestritten ein Technik-Genie war. Und der sich in den Kopf gesetzt hatte, eine Rakete zu entwickeln. War er nun genial oder skrupellos? „Beides trifft zu“, sagt Joachim Saathoff. Der Karlshagener bietet in Peenemünde historische Rundfahrten zu Stätten der deutschen Raketen- und Luftfahrtentwicklung an. Heute ist er Gast bei der Eröffnung der Sonderausstellung im Historisch-Technischen Museum (HTM) Peenemünde, die sich auch dem Raketenvisionär von Braun widmet. Er steht in einem Raum vor drei Säulen. Die Säule in der Mitte ist mit Bierdeckeln gefüllt. Der Besucher soll einen Bierdeckel in eine der Säulen rechts oder links werfen, wie er die Person Wernher von Braun bewertet – eben skrupellos oder genial?

„Wir wollen die Besucher zu einem Teil der Ausstellung machen. Daher gibt es auch viele interaktive Stationen“, sagt HTM-Kurator Philipp Aumann. „Krieg oder Raumfahrt? Die Versuchsanstalten Peenemünde in der öffentlichen Erinnerung seit 1945“ heißt der Titel der Exposition, die Teil eines Forschungsprojekts an der Technischen Universität Braunschweig ist. Im zweiten Obergeschoss des Kraftwerks geht es diesmal um das, was nach 1945 über Peenemünde erzählt und geschrieben wurde. Der NS-Rüstungsstandort im Inselnorden hat eine Geschichte von nicht mehr als acht Jahren. Das Nachdenken und Erinnern über das dort Geschehene hält bis heute an. „Ein Produkt des Erinnerns war auch die Gründung des Historisch-Technischen Museums Peenemünde am authentischen Ort im Jahr 1991“, so Aumann. Auch diesem Kapitel wird sich gewidmet.

Der politische Skandal von 1992

Die Ausstellung stellt die unterschiedlichen Formen der Erinnerung in ihrem zeitlichen Wandel und ihren räumlichen Unterschieden zwischen Ost und West vor. So würde beispielsweise im Westen die Rakete, die vom Modell Aggregat 4 am 3. Oktober 1942 erstmals erfolgreich gestartet wurde, als Kriegswaffe weitestgehend ausgeblendet werden. „Das gilt auch für die Produktion von Waffen mithilfe von Zwangsarbeitern in Mittelbau-Dora. Die Produktion ist unwichtig für die Erinnerung. Im Osten ist sie dagegen sehr wichtig, weil hier die Wirtschaft auf den Marxismus basiert. Wernher von Braun war der ausbeutende Adel“, sagt der Kurator. Was Ost und West allerdings vereine, ist die Fokussierung auf die einzelne Person – „ Peenemünde als ein Ein-Mann-Betrieb“.

Genauso geht es in der Ausstellung um die Frage, in welcher Verbindung Peenemünde zur Nachkriegsgeschichte von Raketentechnik und Raumfahrt steht, die untrennbar mit Zukunftsutopien und Fortschrittsdenken verbunden sind. „Wir nutzen neueste Forschungsergebnisse. Gezeigt wird die Bandbreite der Medien, welche die Erinnerungsgeschichte reflektierten und weitertrugen: Fotos, Filme, Bücher, Magazine, Spielzeug und Computerspiele“, so Aumann. Die vielen Raketenmotive und -modelle, die in den Vitrinen zu finden sind, zeigen deutlich, „dass die Rakete zur Ikone der Erinnerung an Peenemünde geworden ist. Unser Raketenmodell im Freigelände dürfte nach der Ahlbecker Seebrücke zu den beliebtesten Fotomotiven von Touristen zählen“.

Wenn es um das Erinnern geht, darf auch nicht der Skandal zum 50. Jahrestag des Raketenstarts fehlen. 1992 sollte das in Peenemünde groß gefeiert und Werbung für die deutsche Raketenindustrie gemacht werden. Der internationalen Empörung mit dem Vorwurf, Deutschland wolle sich seiner verbrecherischen Geschichte entledigen, folgte ein politischer Skandal. Die Veranstaltung wurde abgeblasen.

Dazu können Besucher Stellung nehmen, genauso wie zu Leitfragen der Ausstellung – „an den interaktiven Stationen können sie ihre eigene Position vergegenwärtigen“, so Aumann, der die Rakete, die in den Vitrinen häufig als Modell zu finden ist, als „Ikone der Erinnerung an Peenemünde“ bezeichnet. Weil das Raketenmodell im Freigelände neben der Ahlbecker Seebrücke zu einem der beliebtesten Fotomotive von Touris zählt, werden Besucher damit in der Ausstellung konfrontiert. „Sie werden gebeten, ihr Foto, was sie gerade im Freigelände gemacht haben, mit Hilfe eines QR-Codes hochzuladen. So taucht ihr Gesicht mit der Rakete in der Ausstellung auf und ist Teil davon. Sie sollen nachdenken, ob es angemessen ist, sich vor so einer Terrorwaffe fotografieren zu lassen.“

