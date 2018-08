Zempin

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor ist künftig auch auf der Insel Usedom präsent. In Zempin im Hotel „Inselhof“ eröffnete er gestern im Beisein von Bürgermeistern, Touristikern, Hoteliers und weiteren CDU-Politikern eine Außenstelle seines Wahlkreisbüros. Hotelier Krister Hennige stellte ihm einen Raum in seinem Hotel zur Verfügung. Dort will Amthor Bürger empfangen, um sich ihre Sorgen anzuhören und mit ihnen nach Lösungen zu suchen.

„Ich habe mich bewusst für Zempin entschieden, es ist fast die Inselmitte“, begründete er die Wahl. Er habe kein Büro mit Eichenschreibtisch gesucht, an dem er dann sowieso nicht sitze, sondern einen Ort des Dialoges. „Usedom war deshalb so wichtig, weil es hier viele drängende Probleme zu lösen gibt und mir im Wahlkampf viele Menschen gesagt haben, dass sie sich von der Politik vergessen fühlen und ihr Engagement für die Gesellschaft nicht anerkannt wird“, so Amthor. Er wolle sich den Fragen der Bürger gern stellen. „Aber ich kann nicht verlangen, dass sie erst in mein Büro nach Anklam, Pasewalk oder Neubrandenburg kommen. Probleme muss man vor Ort klären, deshalb ist Zempin ideal“, sagte er. Wer mit ihm einen Gesprächstermin haben möchte, kann diesen im Anklamer Büro vereinbaren.

Der 25-Jährige resümierte für sein erstes Jahr im Bundestag eine gute Bilanz: „Bei meiner Arbeit im Innenausschuss bringe ich den Blick und die klare Sprache der Region ein“, meinte er. So sei es gelungen, Millionen für die Umgestaltung und die neue Ausstellung des Historisch-Technischen Informationszentrums Peenemünde zur Verfügung zu stellen. Neu sei die Nachricht, dass das Usedomer Musikfestival zum 25-jährigen Jubiläum 150 000 Euro durch den Bund erhalte. Zum Festivalauftakt am 22. September werde auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Vier Millionen Euro stünden auch für die Ortsumgehung Zirchow bereit, lediglich eine schnelle Planung durch das Land fehle. Besonders freue ihn, dass es Gastronomen und Hoteliers dank eines neuen Fachkräftezuwanderungsgesetzes bald möglich sein soll, schnell ausländische Arbeitskräfte einzustellen. Gesprächstermine mit Philipp Amthor: ☎ 03971/241008

C. Meerkatz